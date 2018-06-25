Лягушки-путешественницы и пропавший «кот Жванецкого»

В Одессе продолжают «прикалываться». Порой так неожиданно, что иногда хочется протереть глаза, дабы удостовериться: таки не привиделось. Это я о все новых и новых арт-объектах, которые теперь можно назвать и такими себе современными инсталляциями.

Вот вам еще один «прикольчик». На ул. Троицкой одно кафе украсилось… лягушками. Эти лягушки-гиганты – не просто так, а путешественницы, с чемоданами. Просто вроде как присели перекусить перед дальней дорогой. Одна – прямо у входа, другая – на балконе над входом.

Нет, это вовсе не реализация проекта «Город скульптур». Это тоже такая себе реклама. Кому – умилительная, кому – совсем наоборот.

Так что, можно предположить, что наши лягушки-путешественницы поедят себе и – прямиком на вокзал. В путешествие. В самом деле, почему бы квакушкам не стать огромными и не махануть куда-нибудь отдохнуть?..

Интересно, какой очередной «прикол» ожидает одесситов и гостей города на наших улицах?.. Он может быть каким угодно, лишь бы до него не дотянулись руки вандалов. А с этим – большие проблемы. Руки у них так и тянутся, чтобы что-то исписать, спереть, уничтожить.

Вот только совсем недавно на подоконнике Всемирного клуба одесситов (ВКО) была установлена (не из металла, а из полимерных материалов!) скульптура любимого кота Михаила Жванецкого. Морис (так зовут царственное животное) был увековечен скульптором Татьяной Штыкало на известном портфеле Жванецкого. Скульптура умиляла, вызвала восторг у одесситов и быстро стала достопримечательностью.

И что же? Совсем недавно Всемирный клуб одесситов с возмущением известил о том, что скульптура… исчезла. Дотянулись таки до нее вандальные руки! Причем, как говорят в ВКО, судя по всему, кота Мориса вместе с портфелем Жванецкого нужно было сначала разбить, чтобы утащить потом по «кускам». В клубе написали заявление в полицию, кроме того, сделали акцент на том, что Мориса все равно восстановят.

Так и живем: будем восстанавливать, а вандалы – уничтожать. Так (уже во второй раз!) исчез Швейк у знаменитого одесского «Гамбринуса», которого, как стало известно, скоро в очередной раз будут устанавливать на том же месте, но повыше, так как более известным историческим скульптурам то и дело отбивают пальцы и ноги.

«Стыдно за одесситов», – пишут во Всемирном клубе одесситов.

Что поделаешь – обыкновенный вандализм. И как сложится в этом смысле судьба лягушек-путешественниц и других арт-объектов, которые появляются в нашем городе, даже предположить трудно…