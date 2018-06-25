Дворец моряков: быть или не быть?

Мы привыкли к этому величественному зданию на Приморском бульваре, как и ко многим другим историческим памятникам архитектуры Одессы. А у многих с ним связано что-то личное. Хотя, что греха таить, оно очень и очень давно нуждается в реставрации. Речь идет о знаменитом Дворце моряков.

Здание сегодняшнего одесского Дворца моряков на Приморском бульваре, 9 было построено в 1829-1830 гг. по проекту архитектора Ф.К.Боффо и по заказу помещика Шидловского. Позже дом принадлежал графине Нарышкиной.

В конце 1860-х гг. был приобретен государственной казной под резиденцию генерал-губернатора, а потом – командующего военным округом. В 1870-е годы здесь проживал главнокомандующий армии, великий князь Николай Николаевич-старший (именно в его честь с того времени бульвар стали именовать Николаевским, хотя многие полагали, что бульвар назван в честь царя Николая II).

Боже мой, какая богатейшая история у этого здания! Располагался здесь и Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области (Румчерод). А когда в 1918 г. город заняли австро-немецкие войска генерал-фельдмаршала фон Бельца, во дворце обосновался немецкий штаб. Ну а уже в 1924 г. здесь торжественно открыли Дворец моряков.

Во время Второй мировой большой зал и центральная лестница Дворца были разрушены. Здание с 1963 г. принято под охрану государства как памятник архитектуры национального значения…

А теперь – как в том известном романсе: «пришли другие времена». Вполне возможно, что Дворец моряков на Приморском бульваре ждет реставрация, но с… пристройкой гостиницы. То есть, компания, которой теперь принадлежит особняк Шидловского (Дворец моряков) на Приморском бульваре, намерена реконструировать его, приспособив под гостиницу.

В свое время эскизный проект трансформации памятника архитектуры национального значения рассматривался на Координационном совете по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Что предполагает проект? Дворец отреставрируют, вернув ему первозданный вид. Перестройке подвергнутся два задних флигеля, возведенных позже основного здания. На их месте, а также на месте летнего кинотеатра, и появится гостиница.

Автор проекта заверяет, что пристроенное здание не испортит ни морской фасад Одессы, ни виды квартала с ключевых точек.

Между тем, те, кто выступает «против» этого проекта, требуют снизить высотность до уровня соседних зданий… Проектировщики же утверждают, что памятником архитектуры национального значения является лишь фасадная часть дворца, а вот его флигели – не аутентичны. Мнение противоположной стороны: внутренние флигели – неотъемлемая часть бывшего дворца Шидловского.

Пока идут споры, в Одессе проходит сбор подписей в поддержку сохранения Дворца Моряков и налаживания диалога с инвесторами будущей его реставрации.

Авторы этой инициативы уверены: эскизный проект предполагает нарушение историко-архитектурных норм и искажение архитектурного ансамбля исторического ареала Приморского бульвара и Екатерининской площади.

На Фейсбуке, в разделе «Мероприятия», даже появилась страничка «Письмо Дворца моряков», где сам Дворец (да, от первого лица) как бы обращается к одесситам с мольбой о спасении: «Я – Дворец Моряков. Последний год разные комиссии и советы рассматривают вопрос о приспособлении части меня в отель. Я было хотел порадоваться, но по проекту, презентованному на советах-комиссиях, мои крылья сносят, вместо двора строят крытый бассейн… Я волнуюсь. Мои соседи тоже волнуются. Что будет с ними, если вместо меня появится огромное строение с подземным паркингом?..».

Сейчас на этом историческом месте проводятся археологические и геодезические экспертизы, которые и дадут оценку возможности или невозможности строительства паркинга, бассейна и других объектов на территории дворца.

Ну а мы с вами пока можем совершить ностальгическую прогулку и по самому Дворцу, который сейчас переживает далеко не лучшие времена, и по его внутреннему двору – уникальному, хранящему и «былую красоту», и, кажется, саму историю, где все пока замерло в ожидании своей участи…