Одесская Колоннада: реставрация возобновлена, без скандала не обошлось

Вот, вроде бы, все распрекрасно: законсервированная на время холодов и дождей реставрация нашей гордости – Воронцовского комплекса со знаменитой Колоннадой (бельведером) – возобновилось! Началась она, напомним, еще в мае прошлого года.

И можно уже с радостью рассказать, что ведется восстановление антаблемента, то есть, балочного перекрытия пролета, и кровельной части бельведера. И так далее, и так далее. Но тут произошло что-то вроде скандала. Или накала страстей.

«Ничего общего с реставрацией на территории Воронцовского дворца нет. Рабочими уничтожается амфитеатр вместе с облицовкой времен Воронцова, а северная стена южной аллеи повреждена», – вот такое мнение высказал в Фейсбуке главный архитектор проектов реставрации памятников архитектуры и градостроительства Анатолий Изотов.

Также стало известно, что Изотов уже не ведет научное руководство работами, а научное сопровождение проводится Международным центром культурного наследия и культурных ценностей.

Дальше – больше: ряд общественников и экспертов-реставраторов тоже стали сообщать в соцсетях, что, мол, не реставрация это, а уничтожение памятника архитектуры.

«В этом году началось обычное для нашего города варварское уничтожение очередной архитектурной легенды города. Вместо балок перекрытия – бетон. Амфитеатр – бетон. Его камни просто вывозят на свалку», – отмечает, к примеру, одесский краевед Евгений Сокольский.

Дальше забродили по городу упорные слухи, что работы вообще приостановлены. Позже представитель генподрядчика «Одессакоммунэкология» Максим Игнатьев и главный инженер проекта Сергей Тихонюк встретились с журналистами. Так вот, Максим Игнатьев заявил главное: реставрация продолжается. Более того, он заверил представителей СМИ, что «это будет аутентичный вид с применением материалов, которые использовались при начальном строительстве. Верх будет накрыт материалом, который привозился сюда графом Воронцовым из Англии. Это сланец. До этого кровля была накрыта оцинкованным металлом».

Кроме того, представитель генподрядчика пояснил, что балки перекрытия должны быть деревянными, но часть конструктивных элементов, возможно, заменят на железобетон...

Что же касается заявления Анатолия Изотова, то Максим Игнатьев сказал, что это «его личное мнение», подчеркнув, что «Изотов оказал неоценимую услугу, как проектировщикам, так и строителям. Составленная под его руководством документация будет служить дорожной картой для дальнейшей работы».

Что дальше? Как нам рассказали, некоторые конструктивные элементы Колоннады восстановят из пиленого ракушечника, согласно первоначальной форме амфитеатра, в тех же габаритах и визуальных характеристиках. А все материалы, которые можно вторично использовать, будут возвращены обратно.

«В результате производства работ появилась необходимость разобрать ступени, промаркировать их для того, чтобы впоследствии в соответствии с маркировочной картой восстановить все это, облицевать песчаником и сдавать объект уже в том виде, в котором он был построен при графе Воронцове», – сказал в заключение представитель компании-подрядчика Максим Игнатьев.

Прозвучало также, что реставрационные работы планируют завершить к маю 2019 года.

Ну что ж, вроде как и все опасения развеяны, и обещания даны. Но как в том анекдоте: осадок все же остался…