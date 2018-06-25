Архитектура нашего медгородка: роскошь и совершенство

По этому «почти тихому» центру города стоит пройтись не только для того, что «прикинуть», а не стоит ли будущему чаду-выпускнику попытаться сюда поступить, а просто чтобы насладиться: речь пойдет о роскоши и неповторимости архитектуры старейшего вуза города.

История рассказывает: изначально этот вуз был одним из факультетов Новороссийского университета (1900 год). Его появлению активно способствовал сильнейший отечественный ученый-хирург Н.И. Пирогов. Но уже после революции, в 1922 году, он стал автономным Одесским медицинским институтом.

Главный корпус для ОНМедУ, тогда еще новообразованного медицинского факультета Новороссийского университета, был построен Николаем Константиновичем Толвинским. Николай Константинович, уроженец Польши, после учебы в Петербурге некоторое время жил и работал в Одессе. Здесь он создал проекты для целого ряда известных ныне зданий, а также преподавал в Одесском художественном училище. Из Одессы архитектор вернулся в родную Варшаву – в 1900 году.

Это роскошное трехэтажное здание, занявшее ровно треть длины всей улицы. Так вот, если смотреть на план здания, то сверху оно имеет вид гигантской, двухсторонней буквы «Ш», в которой средняя палочка как бы немного потолстела и закруглилась. Дело в том, что именно в этом месте расположен главный лекционный зал, имеющий размер «небольшого» театрального зала с кафедрой и доской вместо сцены.

Центральная же выпирающая часть – это вход, выполненный в типичном неоклассическом стиле. Гигантские арочные двери и пара окон по бокам «утоплены» в гигантские полуколонны, а окна на втором и третьем этажах «прикрыты» четырьмя колонами ионического ордера.

А вот другие здания вуза, в том числе и морфологический корпус, были построены еще в 1846 году архитектором Ф.К.Боффо. И, между прочим, в свое время они вовсе не были частью учебного заведения, а использовались в качестве зерновых складов. Вероятно, по этой причине вы и не отыщете здесь никаких «архитектурных излишеств».

А вот сегодня здесь находится наша гордость (заодно и «мороз по коже»): один из самых «сшибающих с ног» экскурсионных объектов Одессы – Музей анатомии ОНМедУ.

Анатомический корпус медицинского вуза – это, скажу вам, нечто. Здание построено к 1902 году Александром Бернардацци и Николаем Толвинским. Декор здания содержит выпуклые надписи: при главном входе – «Анатомический институт», над окнами второго этажа – «Vita» (Жизнь) и «Mors» (Смерть).

Фасад здания в классическом стиле украшен скульптурными изображениями животных, античных богов и ученых, надписями с названиями самых разных наук. Впечатление о величии усиливается, если войти вовнутрь, неторопливо осмотреть интерьеры.

Практически весь квартал между улицами Ольгиевской, Пастера и спуском Маринеско – это самые различные медицинские учреждения. Прежде всего, это сам университет, а также больницы, морг, станция скорой помощи, аптеки и т.п. Некоторые учебные корпуса находятся в другом месте, но неподалеку.

Кстати, весь ансамбль нашего медгородка, который располагается на Пастера и в Валиховском переулке, является настоящим памятником архитектуры, но практически все здания нуждаются в ремонте…