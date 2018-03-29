На юге Украины стартовала жатва

Начало хлебной жатвы для земледельцев – всегда торжественное событие. Ведь первые намолоты зерна нового урожая дают оценку их труду за прошлый сезон. К сожалению, в наших южных широтах зачастую результат работыземледельцев не в малой степени зависит и от погодных условий. Это наглядно видно сегодня по состоянию зерновых культур и результатам нынешней хлебной страды. Прогнозы специалистов пока не очень-то радужные. Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях урожайность ранних зерновых пока составляет 27 – 29 центнеров с гектара. Это несколько меньше, чем намолачивали в 2017 году. Правда, пока скашивают и обмолачивают ячмень и горох, а их урожай всегда ниже, чем основной зерновой культуры – озимой пшеницы. Когда начнется ее уборка, будем надеяться, что урожайность в целом повысится.

Одними из первых в стране вывели зерноуборочную технику хозяйства южных районов Одесской области, это – Измаильский, Саратский, Килийский, Тарутинский и другие. Причем, механизаторы приступили к обмолоту на 10 дней раньше, чем в прошлом году. И в этот процесс вмешалась погода. Нынешняя весна была аномально теплой, но сухой, что сказалось на сроках созревания зерновых культур. Очевидно, все помнят, что осень была теплой, но засушливой. В таких условиях многие аграрии не рисковали высевать семена в сухую почву. Однако позже погода была благосклонной к земледельцам. Хотя и поздно, но выпали продуктивные осадки, и фермеры успели высеять озимые зерновые культуры. Осенняя теплая погода обеспечила получение неплохих всходов, а длительные положительные зимние температуры способствовали сохранению хорошо раскустившихся растений.

А вотвесной температура преподнесла неприятный сюрприз, когда в это время установилась жаркая, но сухая погода. Все помнят, как в апреле нередко температура поднималась до летних показателей. К тому же, в апреле количество осадков составило всего 2% от месячной нормы. Май тоже был с температурой выше многолетних данных, а осадков выпало всего 19% от месячной нормы. Ко всему, эти мизерные осадки выпадали неравномерно по районам области, что в настоящее время сказывается на результатах намолотов ранних зерновых. Как видим, погода реально вмешивалась в работу земледельцев осенью и весной, но благодаря высокой культуре земледелия, внесению в почву удобрения, своевременной защите растений от вредителей и болезней, все это позволило в этих сложных климатических условиях собиратьнеплохой урожай.

Как сообщил ведущий консультант управления аграрной политики областной государственной администрации Иван Панчишин, в области к нынешней уборочной страде своевременно была подготовлена уборочная техника. Всего на уборке зерновых будет задействовано 3300 своих и 1157 привлеченных комбайнов. Такая практика по обмену уборочной техникой применяется многие годы. Дело в том, что на юге зерновые созревают значительно раньше, чем в северных областях. Привлеченная уборочная техника принимает активное участие на уборке зерновых в начале страды. Позже наши комбайнеры с техникой отправятся им на помощь.

Как сообщил Иван Панчишин, в южных районах Одесской области при уборке озимого ячменя намолачивают более 40 центнеровзерна с гектара. А на результаты урожайности озимого ячменя в хозяйствах центральных районов очень влияет весенняя засуха. В Беляевском районе, например, намолачивают всего немногим больше 20 центнеров, а в Березовском – 30,3 центнера. Но это, подчеркиваю, начало жатвы, впереди большой хлеб будет при обмолоте озимой пшеницы. Всего в области предстоит убрать ранние зерновые с площади немногим больше одного миллиона гектаров.

Начали хлебную страду также хозяйства Херсонской и Николаевской областей.