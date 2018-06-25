Зачем нам сегодня «духовный интеллект»?

Что такое духовность? Можно ли поставить знак равенства между религиозностью и духовностью, духовностью и церковностью, как у нас это часто принято делать? Мы знаем многих так называемых «воцерковленных» людей, которые являются не только бездуховными, но и вообще нарциссически зацикленными на себе эгоистами. Можно ли быть нерелигиозным и духовным, неверующим и духовным, религиозным и неверующим, верующим и бездуховным? Очевидно, что можно. Почему сегодня духовность потеряла свое социально-культурное значение? Почему разговор о духовности сегодня кажется насмешкой и издевательством над страданиями обездоленных людей? Ведь все проблемы общества, в конечном счете, упираются именно в образ духовности, который господствует в обществе. Попытаемся в этом разобраться с научной точки зрения.

Религия и духовность: одно и то же?

С самого начала необходимо развести такие понятия как религия и духовность. Приведем наиболее распространенные определения. «Духовность и религия коренятся в измерениях реальности, выходящих за грань строго эмпирически воспринимаемого, материального мира.

Религия – это социальный институт, сфера человеческой деятельности, которая предполагает веру в сверхъестественное существо и в то, что людям следует устанавливать личное отношение с этим существом или существами; определенные ритуалы и верования, которые санкционированы сверхъестественной реальностью; разделение жизни на священное и мирское; веру в то, что сверхъестественный мир сообщает о себе посредством человеческих посланников, включая практику создания общества единоверцев.

Религия – это система символов, которая работает на поддержание сильных, обширных и долговременных настроений и мотиваций, формулируя концепции общего порядка существования и облекая эти концепции такой аурой фактичности, что настроения и мотивации кажутся на редкость реалистичными.

Духовность – это процесс, с помощью которого люди приходят к пониманию важности ориентации своей жизни на что-то нематериальное, что находится вне или больше их самих, который предполагает признание высшей силы, с помощью которой люди пытаются соотнести свою жизнь с Богом, или божественным бытием.

Существует ли духовность за пределами религии? Вышла ли духовность за пределы церковных стен? Именно позитивный ответ на эти вопросы постарался обосновать в своей книге американский психолог Р.Эммонс.

Книга Роберта Эммонса «Психология высших устремлений»

В 1999 г. вышла известная книга Роберта Эммонса «Психология высших устремлений», где автор впервые попытался ответить на эти вопросы с позиции психологии личности. Эммонс исходит из определения веры как «предельной заинтересованности всей целостной сферы существования личности», данного известным экзистенциальным теологом Паулем Тиллихом. В такое определение попадает не только религиозная вера с ее обрядоверием и ритуальностью, но и деятельность человеческого духа. Эммонс предложил целевой подход к изучению духовности средствами психологии. Он восходит к известной идее Св.Августина о том, что «стремясь к Целому, человек становится целостным». В свою очередь, И.Кант определял человека через способность свободно и осознанно ставить перед собой цель, как некое представление о возможных будущих результатах предпринятых человеком действий. Среди иерархии целей, которые человек может поставить перед собой, существуют высшие, такие как поиск сакральных смыслов.

Эммонс приводит данные исследований психологов, которые указывают на то, что индивидуальная духовность благотворно сказывается на субъективном благополучии, переживании личностью собственной целостности, уменьшении конфликтности в системе индивидуальных целей и успешности в их достижении.

Достижение целей может служить свидетельством психологического благополучия, т.е. «оцениваемого человеком уровня своей компетентности и своего Я в соотнесении со своей личной иерархией целей. Между личным благополучием и отношением к духовному существует тесная связь. «Фактор веры», как оказалось, вносит значимый вклад в такие показатели качества жизни, как удовлетворенность жизнью, счастье, самоуважение, надежда и оптимизм и наличие в жизни смысла. Личность человека без высших духовных целей фрагментирована, т.е. раздроблена разнонаправленными импульсами и разрушающими желаниями.

Духовный интеллект

Под «духовностью» Р.Эммонс понимает способность к ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЮ (от лат. «транс» – переход, «цензус» – граница), т.е. выходу за свои наличные пределы, способности к развитию, расширению сознания и пределов познания. Он писал: «духовность – это способ бытия и переживания, который реализуется посредством осознания трансцендентного измерения и характеризуется определенными различимыми ценностями по отношению к себе, другим, природе, жизни и тому, что человек полагает Высшим».

Трансцендирование описывают как фундаментальную способность людей, позволяющую человеку ощущать свою синхроничность с жизнью и развивать связь с человечеством, которая не может быть расторгнута даже смертью».

По Эммансу, духовным является тот, кто способен развиваться независимо от его религиозных убеждений или церковно-конфессиональной принадлежности. Духовность, таким образом, вообще не идеологическая категория. Это – категория эволюционной эффективности, адаптивности к условиям окружающей жизни, область мотивации, успешности в достижении поставленных целей и реализации своего творческого потенциала. Все, что делает нас более приспособленным к жизни, является более духовным.

Когда примитивное племя испытывало засуху, они во главе с вождем шли к шаману, и тот, используя доступные ему методики опережающего прогнозирования (выраженные в терминах примитивной религии, т.е. мифоритуальной картины мира этого племени), вызывал дождь. Только духовность помогала выживать всему племени в условиях отсутствия научных знаний и технологий. С социологической точки зрения именно так понятая духовность позволяла сплотить племя во имя коллективного самосохранения и интегрировать социальную структуру племени.

Эту способность использовать духовные ресурсы для решения проблем Эммонс называет «духовным интеллектом». Таким образом, чем больше доступа к духовным ресурсам у вас имеется, тем более успешна ваша адаптивность, выше качество вашей жизни, т.е. тем больше ваша духовность. «То, что не практично, то и не духовно (или является лже-духовностью)», – говорит Р.Эммонс. Он писал: «Какое преимущество для психологического благополучия состоит в том, чтобы придерживаться духовных целей? Какой теоретический механизм может объяснить, что те, кто посвящает себя духовным целям, ведут жизнь более осмысленную и благодарную?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задуматься, в чем состоит суть духовных стремлений. Они могут выполнять укрепляющую функцию – люди более склонны проявлять настойчивость в этих стремлениях, не изменяя им даже в трудных обстоятельствах. Люди признают, что в современной культуре их духовные стремления не всегда встречают поддержку общества, однако они видят в них огромный смысл и получают пользу. Духовные стремления способны обеспечивать стабильность и поддержку во время кризиса благодаря переориентации людей на то, что обладает наивысшей значимостью в жизни. Возможно, самой важной из функций духовности является то, что она способна придать личности внутреннюю согласованность. Духовность может дать единую философию жизни и служить объединяющей и стабилизирующей силой перед лицом постоянного давления среды и культуры в направлении личностной фрагментации».

Какие же адаптационные задачи решает духовный интеллект? Он гораздо эффективнее справляется со стрессами, внутренними конфликтами, страданиями и фрустрациями. Он имеет когнитивно-психологические инструменты соотносить себя с Целым, что бы под ним не понимали, а не локализировать себя в замкнутых пределах своего узкого ЭГО – источнике большинства проблем.

«Маяком духовного пути служит вера в некоторую власть или силу, которая выходит за пределы обычного человеческого понимания. Такая вера есть источник, открывающий широкую перспективу и дающий чувство связи с превосходящим целым».

«В основе различных типов интеллекта лежат специфические мозговые структуры. Ученые, изучающие мозг, начали исследовать нейронную основу религиозного и духовного опыта, как в терминах нейронных субстратов религиозного опыта, так и в терминах их изменения при мозговых дисфункциях. У религиозных переживаний, в частности, мистического опыта единения и общности, обнаруживаются специфические нейробиологические системы, преимущественно в лимбической области. Открытие этих нейробиологических механизмов подтверждает наличие оснований для рассмотрения духовности как вида интеллекта».

Мистические переживания единения как проявления духовного интеллекта

Мистицизм есть осознание предельной реальности, принимающее форму чувства единства или общности, в котором исчезают все границы, и объекты объединяются в одно целое. Эммонс приводит описание мистического опыта писательницы Алике Кейтс Шульман, который она испытала в поезде нью-йоркского метро: «Внезапно скучный свет в вагоне засиял с исключительной яркостью, пока все вокруг меня не засверкало неописуемой аурой, и я увидела в ряду пестрых пассажиров напротив чудесную связь всех живых существ. Не почувствовала, а именно увидела. То, что начиналось как разрозненные мысли, выросло в видение, большое и объединяющее, в котором все люди в вагоне, вместе несущиеся под землей, как и все люди на планете, несущиеся вместе вокруг Солнца, – одна сплошная живая когорта – образовали одну единую семью, нерасторжимо связанную в необыкновенном и таинственном явлении жизни. Несмотря на наши бесчисленные поверхностные различия, мы были равны, мы были одно, просто будучи живыми в тот один момент из всего множества возможных моментов, бесконечно простирающихся назад и вперед. Видение наполнило меня переливающейся через край любовью ко всему человечеству и чувством, что как бы ни были несовершенны и повреждены наши жизни, мы невероятно счастливы тем, что мы живем». Это пример такого трансцендирования, как сущности духовности по Эммонсу.

Проблемы духовности и социально-культурный контекст

Почему в нашей стране происходит то, что происходит? Потому что у нас доминирует узко конфессиональное, идеалистическое, по сути, сектантское представление о духовности, которое не включает в себя концепт «трансцендирования» и «развитие» сознания, а сводится только к лояльности к тем или иным «духовным» атрибутам и структурам организованной религии, или верность определенным социальным институтам.

В последнее время нам пытаются навязать еще более примитивное понимание духовности, как сугубо этнокультурной, национально-бытовой проблематики (национальная одежда, языческие культы и т.д.). У нас полностью отсутствует интегральное, универсальное поле духовности, в котором каждый мог бы найти свое, не подстраиваясь под общие шаблоны, но, развиваясь вместе со всеми, свободно реализовывать заложенный в нем духовный потенциал. Власти предержащие сделали сегодня все, чтобы, если не вообще заблокировать духовное измерение в обществе, то редуцировать, свести все сферы его жизни к максимально примитивным функциям репродуктивности и сугубо животным инстинктам выживания. Тогда как духовность как раз и должна стать той сферой высших устремлений, которые как раз и не должны были позволить это сделать, т.е. выступить определенным противоядием, своеобразным антидотом против всего, что творится сегодня в стране. «Недооценка, а вернее, пренебрежение духовностью привело к нынешнему состоянию общества, которое оказалось ориентированным на низшие стороны человеческого бытия. Отсюда унижение человека как духовного существа, фактическое обесценивание свободы, достоинства личности и даже жизни. И только когда стало ясно, что попрание духовности в человеке ведет к умственной, моральной и профессиональной деградации, когда антидуховность, прикрывающаяся пустой псевдодуховной фразеологией, стала разрушительно сказываться на социальных и хозяйственных вопросах, многие спохватились, и дай Бог, чтоб не было поздно. Человеческая духовность не есть наше изобретение. Мысль человека отображает Мысль космическую, сознание человека отображает космическое Сверхсознание, духовность человека связана с высшим духовным планом бытия. Библия учит нас, что духовность человека заключается в том, что он есть образ и подобие Творца. Когда человеческая духовность приходит в состояние дисгармонии со своим первообразом, это влечет за собой духовные и нравственные недуги, духовную и нравственную гибель», – писал о.Александр Мень. Концепция Роберта Эммонса о духовном интеллекте способна, на наш взгляд, восполнить этот пробел в понимании духовности.