Разделили шкуру неубитого медведя

НАК «Нафтогаз» до сих пор не получил от «Газпрома» выигрыш в Стокгольмском арбитраже в 6 млрд. долларов за нарушения договора о поставках газа в Украину. Но компания молодого дарования Андрея Коболева спешит не упустить кажущуюся выгоду. В виде премии за успех в арбитраже коболевцы выписали себе премию в 46 миллионов долларов. Они имели в виду один процент от суммы выигрыша, якобы эта норма закреплена Кабмином. И уже выплатили себе любимым 20 миллионов долларов, не дожидаясь денег от «Газпрома». Следовательно, коболевцы залезли в государственный бюджет, а точнее – в общий карман украинцев. Тем временем «Газпром» подал иск в Апелляционный суд Швеции. И на днях появилось его решение: приостановить действие Арбитражного суда Стокгольма. И еще неизвестно, что будет дальше. И не пришлось бы Нафтогазу возвращать деньги не только в бюджет, но и самому «Газпрому». Однако договор на поставку газа из России заканчивается 31 декабря 2019 года. А новый договор пока не заключен. И Нафтогаз не торопится с ним. Как поспешил разделить шкуру неубитого медведя и выплатить себе 46 миллионов долларов. За эти деньги можно было бы несколько месяцев выдавать пенсии миллионам украинских пенсионеров. Или восстановить немало километров украинских дорог. Все это не мог не видеть премьер-министр Владимир Гройсман, который постоянно говорит о ремонте дорог и о повышении выплат пенсионерам. На этом фоне Петр Порошенко уже дважды встречался с Ангелой Меркель и уговаривал канцлера Германии отказаться от разрешения строить «Северный поток 2», уверяя в ненадежности «Газпрома» как партнера. Меркель покивала, но была себе на уме. Наверное, потому, что бывший канцлер Германии Шредер сейчас входит в правление «Газпрома». И потому, что расходы на строительство несет «Газпром», а не Германия. Сомнительным выглядит и договоренность Петра Порошенко с Катаром о поставках сжиженного газа. В Украине нет оборудования для приема и перегрузки этого топлива. К тому же цена такого газа будет для нашей страны неподъемной. Неподъемным для Украины является и проект реверса голубого топлива из Западной Европы. Этот реверсный поток идет в Украину из Словакии под видом европейского газа. Хотя ясно, что это продукция все того же «Газпрома», только по накрученной цене. Как видим, шкура неубитого медведя дорого обходится украинским налогоплательщикам.