Казуистика «субсидий»: сводя с ума, властелины дележа мурыжат и дарят – по спорным «нормативам»

В некогда «социальном государстве» Украина всё острее не хватает справедливости и здравого смысла при «субсидировании» гражданам недостающих средств на оплату «жилищных» услуг. Впору наградить госпремией того/тех из юристов, кто рационально упорядочит правила дележа госсредств, раздаваемых таким путем. Но охочих совершить такой научный подвиг – увы, маловато: слишком быстро Минсоцполитики жонглирует «правкой» новации – не успеешь собрать данные для научной публикации и диссертации, как их актуальность теряется. Кому от того какая корысть – можно спорить, но очевидно: безвинно мытарят и разоряют этой чехардой миллионы жителей Украины.

Жребий «субсидий» в чиновничьих «наперстках» – гибридная беда украинцев

Известная филиппика о «еврейском счастье» превзойдена в наше время ноу-хау с «субсидным даром украинцам»: это испытание казуистами – сущая «жесть» (как удачно обозначает словцо из молодежного сленга). Проблема задана стечением нескольких «негативных» (для обычных граждан) обстоятельств:

– крупные недостачи доходов украинских домохозяйств из-за инфляции и новаций, устроенных с весны 2014 года, правительство пообещало компенсировать «субсидиями» – лишь частично;

– обещанное выше – выполняют менее чем на треть, а с 2017 года стали резко снижать долю таких компенсаций;

– указанные выше компенсации не выдают их получателям («субсидиантам»), а перечисляют на банковские счета определенных предприятий-«поставщиков» услуг ЖКХ;

– из-за произвола «методик начисления» указанными выше платежами помогают далеко не всем разоренным и нуждающимся;

– новациями технических условий процедуру обращения за «субсидиями» сделали волокитней прежнего, отвращая от таких запросов даже людей, чье право на такие компенсации официально признано;

– новыми повышениями «тарифов» и иных поборов в сфере ЖКХ власти увеличивают и число нуждающихся, и сумму недостающих им финансовых средств;

– лишают помощи «субсидиями» (в качестве меры наказания) тех, кто на 2 месяца просрочит (в т. ч. из-за безденежья) выплаты не «компенсируемой» части расходов на услуги ЖКХ. Кара таким способом подобна сталкиванию в трясину: безденежье усугубляется, если люди лишены (в силу возраста и др. ограничений или неурядиц) возможности добывать недостающие средства…

Честные экономисты изначально предупреждали, что предложенная украинцам в 2015 году политика «субсидирования» не решает исходные проблемы разорения домохозяйств, зато породит – новые. Теперь это – очевидно: подтверждается даже официальной статистикой и отчасти признается чинами Минсоцполитики. Но последние не хотят и не могут кардинально исправить ситуацию: от «субсидной удавки» предлагают не отказываться, а лишь обновить ее путем «монетизации» и иных ухищрений. Поэтому такая политика странным образом напоминает осовремененную в Англии в 19 веке и популярную у нас в 1990-х мошенническую игру «Наперстки». Зато жители сельской местности, где «выбивать» субсидии более хлопотно, всё чаще сравнивают этот «дар» новаторов с трагедией «голодомора», когда непомерные планы «хлебозаготовок» дополняли разными карами: от зачисления неудачников в «черные списки» до введения против отдельных сел режима «гетто»… К счастью, современные власти не смеют лишать запасов продовольствия даже крупных должников из числа потребителей услуг ЖКХ: наказания их ограничивают редкими пока «отключениями» от пользования услугами электро-, водо-, газоснабжения и понуждением к продаже прав на квартиры. Но уже изучаются способы принудительно отнимать деньги с «банковских карточек» должников, урезая их возможности покупать еду: тогда не имеющим огородов впору искать «милостыню» или… продавать (за бесценок) свое жилье.

«Субсидии» – по-новому и обедняющие формулы расчетов

Жители Украины с 2014 года стали подопытными в грандиозном финансовом эксперименте: мучители правители сперва «отпустили» инфляцию и повысили размеры тарифов на услуги в сфере ЖКХ, чем «уронили» платежеспособность населения, зато потом – развернули всеукраинскую кампанию помощи «остро нуждающимся». Это шкодное дело поставили на широкую ногу после принятия Кабмином 28 февраля 2015 года постановления № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій».

И опыт удался: в апреле с.г. государственной программой «відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» было охвачено свыше 45% домохозяйств страны (6747,0 тысяч – по данным «Укрстата»).

Правда, не киевские экспериментаторы изобрели «субсидирование»: этот вид финансирования нужд граждан-бедняков применяли предыдущие правительства Украины, а изобретен он гораздо раньше (еще до превращения УССР в отдельную Украину) и не в нашей стране – это практикуют в ЕС, и в иных «социальных государствах» с успешной экономикой. Нынешние же «евромайданские» новаторы лишь развили этот способ до рекордного масштаба «тотальности» и привнесли в методики субсидирования спорное понимание «борьбы с бедностью». Увы, часть этих понятий вредны подчиненным «объектам» управления и граничат с маразмом.

В первую очередь аномален масштаб (допущенной властями) неплатежеспособности украинцев. И критики изначально предсказали, что в госбюджете Украины не найдется достаточной суммы на субсидирование, что вынудит «закрыть» этот источник поддержки малоимущих, кинув их в критичный момент. Увы, по расчетам экс-министра ЖКХ Украины подобное вероятно уже в 2018 году, поскольку «в Украине тарифная политика зашла в глухой штопор». Так, в системе теплоснабжения долги предприятий-поставщиков перед НАК «Нафтогаз» достигли 25 млрд. грн., но задолженность нарастает и в других отраслях ЖКХ.

Определяя круг имеющих право на субсидии, в расчете размера платежей по «предоставлению субсидии» учитывают данные… прошлогоднего периода жизни. А в дифференциальную таблицу свели – номинальные денежные суммы (до 5000 грн. на домохозяйство) среднемесячных доходов, без прямой привязки к (индексируемых с учетом инфляции) величинам «прожиточного минимума» или «минимальной зарплаты». Поэтому эти цифры отстают от реальных критериев бедности при каждом скачке цен, включая правительственные повышения тарифов (якобы «независимым» ведомством НКРЕКП).

С другой стороны, рассчитывая «суммарный доход» всех «членов домохозяйств», реформаторы породили путаницу и стимулы к сокрытию доходов и обособлению «добытчикам» семей от прочих домочадцев (чтобы тех можно было признать достаточно бедными).

Формулу расчета субсидий продолжают «совершенствовать» и в настоящее время она выглядит так:

среднемесячный (за прошлый год) доход «семьи» делят на число зарегистрированных в жилом помещении лиц, тем самым исчисляют «среднемесячный доход на одно лицо»;

«среднемесячный доход на одно лицо» делят на прожиточный минимум (1700 грн. с января 2018 г.), делят на «базовый коэффициент 2» и множат на 15%.

Не рискуют обосновать, почему в этой «магической» формуле воротилы субсидий предпочли 15%, а не 13% или 7%, коэффициент 2, а не – больше. Зато многократно проверено: помимо этой формулы чиновники управлений «соцзащиты» руководствуются набором меняющихся дополнительных условий и указаний и окончательные итоги «исчислений» сумм субсидий обычно ниже, чем то, что клиенты или эксперты пытаются предварительно рассчитать сами. Предусмотрительные чиновники изначально предостерегают любознательных соискателей:

«Важно! Все расчеты предварительные и не охватывают всех критериев, учитываемых при назначении субсидии. Для окончательного права на получение субсидии рекомендуем обратиться к городскому органу социальной защиты населения». http://kommunsubsidii.com.ua/

«Монетизация» не спасёт от грандиозного банкротства

Став премьер-министром, В. Гройсман и новый глава Минсоцполитики Рева (давний подчиненный Гройсмана по работе в Винницкой мэрии), стали последовательно изыскивать способы уменьшить суммы выплачиваемых субсидий и круг субсидиантов. Оппоненты эти маневры заметили скоро и охотно разоблачают их уклонение от социальных обязательств перед согражданами. А Кучеренко даже предсказал направление подобных маневров:

Гройсман наконец понял, что денег в бюджете не хватает, и он начал максимально возвращать неиспользованные субсидии… Теперь правительство будет делать все, чтобы возвращать их назад, сокращать количество субсидиантов, ужесточать социальные нормы…

Так и случилось: Кабмин в 2017 г. утвердил пересмотр (в сторону сжатия) «норм» потребления жильцами газа, воды, электроэнергии. И второй год подумывает для «улучшения» субсидарной политики персонифицировать начисление сумм субсидий на дополнительно заводимые банковские счета представителей субсидируемых домохозяйств. Это называют обманчивым словцом «монетизация», хотя все расчеты планируют производить в безналичной форме. С весны этого года А. Рева регулярно грозится обещает свершить такую новацию, но…оттягивает срок начала такой новации. Тем не менее, в июне министр сделал очередное смелое уверение о подготовке во вверенном ему ведомстве проекта нового «улучшенного» положения о порядке начисления субсидий, считая это «подготовительным этапом к их монетизации».

Но при нарастающем дефиците госбюджета такая новация более четкого определения конкретных сумм обязательств перед субсидиантами грозит cкандальным выявлением… нехватки денег у правительства. И тогда взбунтоваться могут и «субсидианты», и недополучающие компенсации предприятия-поставщики, и другая часть жителей, недовольных повышениями тарифов…

Пока что политика «субсидирования» позволяет (как буфер) смягчать гнев украинских граждан против продолжающегося ухудшения условий жизни. И не зря более щедро власти применяют эту «подушку безопасности» в отношении жителей Киева и других крупных городов. Эту тенденцию зафиксировал в 2017 году «Укрстат». Так, при назначении в сельской местности субсидий, как правило, чуть более чем половине обратившихся, в Киевской области удовлетворили этот запрос аж на 108,2%. А среди домохозяйств в городах чиновники Минсоцполитики благоволили просителям из опять-таки столицы, удовлетворив заявки аж на 122,8%.

Очевидно, когда чиновникам приспичивает, они находят, где и как изыскать «помощь» для наиболее «нужных» среди нуждающихся: изобретут при необходимости и «индекс социального гнева». Но, по принципу сообщающихся сосудов, такая хитроумная субсидарная политика «выстрелит» в ином месте. И этот час приближается все стремительнее.

P.S. Не веря, что «субсидии вас найдут», сами добивайтесь их получения и ищите способы использовать тяжбу «субсидирования». Например, вовлекая в это дело воспитанников, родители могут закалять их «силу воли» и даже… отвлекать от азартных игр: ведь добыча выплат из госбюджета – малозатратная лотерея с неплохими шансами на мини-«джекпот».