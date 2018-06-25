Выходец из Одессы купил один из старейших театров Лондона

Миллиардер Леонард Блаватник, родившийся в Одессе, а затем эмигрировавший в США, приобрел один из старейших театров Лондона - Королевский театр Хеймаркет.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Великобритания является домом для многих выдающихся творческих талантов в мире. Мы гордимся тем, что являемся новыми владельцами Королевского театра Хеймаркет, и будем продолжать его долгую традицию совершенства", - заявил Блаватник.

Подробности сделки и ее стоимость не разглашаются.

В 1978 году 21-летний одессит Блаватник эмигрировал с семьей из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. Кроме американского, имеет британское гражданство.

В 1986 году он основал свою холдинговую компанию Access Industries, которая в 2011 году приобрела Warner Music Group за 3,3 млрд долл.

Со своим другом, российским бизнесменом Виктором Вексельбергом Блаватник в 1991 году основал холдинг Access-Renova. В 1996 году они образовали Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию (СУАЛ), которую в 2007 году объединили с компанией по Glencore в алюминиевую компанию РУСАЛ, которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. (Как известно, сейчас Вексельберг включен в санкционный список США.)