НБУ: выпуск в наличное обращение мелких монет с 1 июля будет прекращён

На одного жителя Украины приходится 293 монеты, или, если брать на вес - в среднем по 700 граммов монет.

Об этом на брифинге НБУ относительно применения закругления общих сумм расчетов наличными сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, сообщает Укринформ.

«На жителя нашей страны приходится 293 монеты вес которых составляет 700 грамм», - сказал Зайвенко.

Он напомнил, что с 1 июля 2018 года НБУ прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а предпосылкой утверждения Национальным банком закругления общих в чеке сумм наличных расчетов было то, что монеты мелких номиналов потеряли свою покупательную способность. Себестоимость изготовления разменных монет превышает их номинальную стоимость. Монеты мелких номиналов практически не возвращаются из обращения в банковскую систему, а участники наличного оборота ежегодно несут расходы на обработку, транспортировку и хранение этих монет.

Как уже сообщалось, Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, но не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. В то же время 1 июля 2018 года дополнительно наличный оборот не будет пополняться указанными номиналами монет. Поэтому, сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0, а сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0.