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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесские коммунальщики собрали и выпустили на маршрут новый современный низкопольный трамвай. Уже второй за этот месяц!

Категория: Новости


Одесские коммунальщики собрали и выпустили на маршрут новый современный низкопольный трамвай. Уже второй за этот месяц!

По сообщению КП «Одесгорэлектротранс», из депо выпущен современный трамвай, со сниженным полом в центре вагона для инвалидов-колясочников.

Кроме того, трамвай тихоходный, скоростной, снабжен специальной информационной панелью для слабослышащих людей и звуковым системой информации для людей со слабым зрением.

Отметим, что трамвайный вагон, получивший номер 4013, стал уже вторым, выпущенным сотрудниками КП с начала месяца. Первый под номером 3244 приписан к депо №2 и будет работать на направлении поселка Котовского. А нынешний, по всей вероятности, будет использован на таировском направлении.



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