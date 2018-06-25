Одесские коммунальщики собрали и выпустили на маршрут новый современный низкопольный трамвай. Уже второй за этот месяц!

По сообщению КП «Одесгорэлектротранс», из депо выпущен современный трамвай, со сниженным полом в центре вагона для инвалидов-колясочников.

Кроме того, трамвай тихоходный, скоростной, снабжен специальной информационной панелью для слабослышащих людей и звуковым системой информации для людей со слабым зрением.

Отметим, что трамвайный вагон, получивший номер 4013, стал уже вторым, выпущенным сотрудниками КП с начала месяца. Первый под номером 3244 приписан к депо №2 и будет работать на направлении поселка Котовского. А нынешний, по всей вероятности, будет использован на таировском направлении.