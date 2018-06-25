На трассе «Одесса-Рени» снова начаты ремонтные работы

По информации областной администрации, работы начаты на проблемном тридцатикилометровом участке «Паланка-Монаши».

Проектная стоимость работ составит пятьсот пятнадцать миллионов гривен.

Причем эти средства должны поступить за счет сверхприбылей Одесской таможни.

Однако, как ранее уже сообщало руководство области, со второго июня плановые показатели одесским таможенникам значительно возросли. Что может привести к сокращению размеров сверхплановых доходов. Впрочем, по заверениям руководства области на темпах проведения ремонта данного участка трассы это не скажется.

Напомним, что полностью завершить ремонт стратегической трассы «Одесса-Рени» губернатор Максим Степанов обещал уже до конца нынешнего года.