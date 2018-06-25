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  • Дата: Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45

Серьезный пожар произошел в жилом доме в центре Одессы

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел в жилом доме в центре Одессы

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании дома дореволюционной постройки в переулке Матросова поступил около двух часов ночи.

Уже через несколько минут на место прибыли спасатели. Однако к тому времени горели квартира на втором этаже и крыша на общей площади более пятисот квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась почти два часа.

В результате пожара существенно повреждены шесть квартир и крыша здания.

В ходе борьбы с огнем было спасено двое и эвакуировано десять жителей дома.

В ликвидации пожара участвовали двенадцать единиц техники и сорок пять человек личного состава. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.



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