Сюрприз! Русские забили

А ведь мудрая мысль была у ряда отечественных депутатов – запретить трансляции Чемпионата мира по футболу! Я бы еще и ряд интернет-ресурсов, где обсуждают футбол, матчи, голы перекрыла, ну, по примеру того, как когда-то мы избавились от подконтрольных ФСБ ВКонтакте, Одноклассников, Маил.ру. Избавились, напомню, и зажили спокойно! Какое-то время украинскому народу промывали мозги только правильные украинские СМИ. И все было хорошо! Вернее, все было плохо, даже, я бы сказала, совсем плохо. Но люди-то слышали, что у ненавистного соседа еще хуже! И это грело, это радовало, это вселяло надежду, что еще чуть-чуть и Россия загнется. А тогда в Украине автоматически наступят благоденствие, мир и покой. И тут что-то пошло не так…

О несбывшихся прогнозах или о том, как Путин «в очередной раз переиграл импотентную Европу»

Недавно в эфире телеканала NewsOne популярный украинский журналист Дмитрий Гордон попытался объяснить, почему не сбылся его прогноз о бойкоте западными сборными Чемпионата мира по футболу в России. А ведь огромное количество украинцев верило, что это будет именно так! Что Россию обвинят во всем, в чем только можно, в итоге Запад проявит свою хваленую солидарность, бойкот объявят национальные футбольные федерации Франции, Германии, США и Великобритании и – чемпионат мира автоматически перенесется на Туманный Альбион. А РФ окончательно станет страной-изгоем. И тогда-то уж точно развалится…

Однако все произошло с точностью до наоборот. Не только футбольные федерации не поддержали бойкот, но и большинство стран мира на самом высоком уровне отказалось бойкотировать Мундиаль. На подобный призыв Великобритании откликнулись лишь чиновники Исландии, Австралии и Польши. А вот что написало по этому поводу Bloomberg: «Бойкот ЧМ-2018 провалился. Жесткая линия Великобритании, которая предложила бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, практически не была поддержана другими странами. Несмотря на дело Скрипалей, обвинения во вмешательстве в выборы в США, поддержку Башара Асада, войну в Украине и отказ королевской семьи и официальных лиц Великобритании от поездки в Россию, Владимир Путин одержал «огромную философскую победу». Так и хочется сказать: ай да Путин…

Но вернемся к нашим, украинским прогнозам и несбывшимся надеждам. Что же произошло? Почему не бойкотировали Чемпионат? Гордон уверен, что ситуацию сумели переломить российские спецслужбы.

«Я считаю, что РФ задействовала огромные финансовые средства, вложенные в людей, определяющих европейскую политику через агентов влияния и просто агентов. Я аплодирую работе российской ФСБ. Они проделали титаническую работу по подкупу европейских лиц. Вопрос о бойкоте ЧМ был снят, и лидеры европейских стран, которые еще вчера называли Россию страной-агрессором, поехали один за другим в Сочи пожимать руку Путину», – сказал журналист. И добавил, что ФСБ – «возможно, одна из лучших разведок мира», и российский президент с ее помощью «в очередной раз переиграл импотентную Европу».

Тут даже и комментировать нечего. Рядовым украинцам после подобных заявлений остается разве что присоединиться к аплодисментам всемогущей ФСБ.

Сборная России – не такое уж «убогое зрелище»

А теперь несколько слов о других прогнозах. Когда уже всем стало понятно, что Чемпионат мира в России все-таки состоится, у тех граждан нашей страны, для которых поражение РФ – единственная жизненная цель, оставалась последняя надежда на российскую сборную. Вот она-то точно не подведет – опозорится, облажается... ну, не буду дальше продолжать список не совсем приличных слов, которыми характеризовали провал России. В общем, суть была в том, что позорное выступление национальной сборной испортит все впечатление о Чемпионате мира в РФ!

Вот приблизительно в каком духе писали о российской команде недоброжелатели:

«Современная сборная России, в свою очередь, представляет собой настолько убогое зрелище, что даже горемычные украинские болельщики (кстати, кто эти пять тысяч человек, что поедут в страну-агрессор на ЧМ-2018?) имеют полное право смеяться и тыкать пальцами понятно в какую сторону. Деталь, казалось бы, незначительная, но показательная. Как говорится, было бы что бойкотировать».https://beztabu.net/novosti_t4952

Но надо же такому случиться – и тут прогнозы не сбылись! На матче-открытии Чемпионата мира российская сборная побеждает Саудовскую Аравию с психологически непреодолимым для недоброжелателей счетом счетом 5:0!

«Это потому, что противником была Саудовская Аравия! – все еще не успокаивались наши горе-патриоты. – Сборная этой страны совсем слабая, ни на что не способная. Никогда не выходила прежде на Чемпионаты мира. В ней и игроков-то нормальных нет. Такую победить – не велика заслуга! Вот дальше что будет?»

А дальше против России выступал один из лучших футболистов мира –египтянин Мохаммед Салах. Дело в том, что египетские футболисты в первом туре проиграли уругвайцам со счетом 0:1. Тогда Салах, еще не восстановившийся после травмы, которую он получил в матче финала Лиги Чемпионов, в игре не участвовал. В итоге – проигрыш. На сей раз, в матче с Россией, им нужна была только победа. Вся надежда была на всемогущего Салаха. Но, увы…

Матч, проходивший на «Санкт-Петербург Арене», завершился со счетом 3:1 в пользу России. Все голы были забиты во втором тайме. Началось с так называемого автогола, который случайно вкатил в свои же ворота капитан египтян Ахмед Фатхи. Ну а потом отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Мохаммед Салах все-таки забил гол – с пенальти, но это уже никак не повлияло на исход матча. В итоге – игра была красивой, зрелищной, вполне достойной, никто не опозорился, наоборот, болельщики увидели хороший, качественный футбол.

Кроме того, эта победа фактически гарантировала России выход в следующую стадию турнира, а египтян лишила шансов на это. Ранее, напомню, Россия на Чемпионатах мира никогда не выходила из группы.

У каждого своя игра

Ох, и не выгодное это занятие – делать прогнозы. Особенно в современном, стремительно меняющемся мире, где решения принимаются и отменяются в Твиттере, где вчерашние враги мгновенно становятся друзьями и наоборот. А еще невыгоднее ставить свою политику и национальную безопасность в полную зависимость от этих стремительно меняющихся решений сильных мира сего. Запад-то, он, конечно, поможет… Но только тогда, когда ему самому это выгодно. А когда невыгодно, забудет об Украине и поедет обниматься с агрессором, ведь там все-таки «высшие ценности»: нефть, газ, футбол! Глупо надеяться на таких друзей. И у европейцев, и у американцев своя игра. Украина в ней не более чем разменная монета.

А еще глупее бесконечно питать себя ненавистью и ожидать, что Россия развалится, что там все будет плохо, что ее экономика загнется от санкций, что отменят Чемпионат мира, что рухнет Крымский мост…

Как мне лично кажется – пора уже просто забыть о России и обратить наконец внимание на свою страну! Здесь попытаться наладить жизнь. Поднять экономику, дороги, мосты построить. Вот это был бы лучший ответ агрессору! Пока мы это не осознаем – будем со злостью смотреть, как Россия забивает очередной гол. Такой вот у нас футбол…