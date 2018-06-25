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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На Таирова во дворе многоэтажки внезапно упала электроопора

Категория: Новости


  Это произошло накануне на улице Королева. По счастливой случайности упавшее сооружение не задела никого из прохожих и обошлось без пострадавших.

Более того, от ЧП не пострадали не только люди, но и их машины. При падении она буквально на несколько сантиметров разминулась с двумя припаркованными автомобилями.

Что стало причиной падения электроопоры, пока не сообщается. Однако, по словам местных жителей, она почти втрое «пережила» отведенный ей срок эксплуатации. Ведь она стоит уже более тридцати лет!



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