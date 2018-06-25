Некоторых одесских полицейских обеспечили новым транспортом. Правда, двухколесными и безмоторными

Консультативная миссия ЕС презентовала одесским полицейским новые современные велосипеды. Целых двадцать штук.

Торжественная церемония передачи двухколесного транспорта состоялась на центральной аллее Аркадии.

Там и.о. начальника ГУНП Сергей Деров поблагодарил руководство Консультативной миссии ЕС в Украине за подарок и отметил, что велосипедами будут оснащены десять патрулей т.н. «туристической полиции», которые будут курсировать на территории между Ланжероном и Аркадией.

По его словам, большинство отдыхающих и туристов сконцентрированы именно в этой зоне. Велополицейские будут не только обеспечивать общественный порядок, но и оказывать отдыхающим консультативные услуги.

Отметим, что в таких услугах нуждаются так же отдыхающие на Фонтанском побережье, однако, судя по всему, подаренных велосипедов на них не хватит.