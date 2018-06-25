Двое выходцев из области ограбили одессита. Но не успели воспользоваться добычей

Преступление было совершено накануне ночью на Люстдорфской дороге.

По информации ГУНП, там двое молодых людей напали на прохожего и брызнув ему в лицо струей газа из баллончика, силой отняли мобильный телефон стоимостью около четырех тысяч гривен и около пятисот гривен наличными. После чего скрылись с места преступления.

Однако благодаря оперативным мерам были буквально «по горячим следам» задержаны правоохранителями.

Нападавшими оказались двадцати двух и двадцати шести летние уроженцы Ширяевского района. По факту совершенного преступного деяния начато уголовное производство по части 2 статьи 187 УК Украины (разбой).

Злоумышленникам грозит наказание от семи до десяти лет лишения свободы.