 
Информация к новости
  • Просмотров: 127
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Двое выходцев из области ограбили одессита. Но не успели воспользоваться добычей

Категория: Новости


Двое выходцев из области ограбили одессита. Но не успели воспользоваться добычей

  Преступление было совершено накануне ночью на Люстдорфской дороге.

По информации ГУНП, там двое молодых людей напали на прохожего и брызнув ему в лицо струей газа из баллончика, силой отняли мобильный телефон стоимостью около четырех тысяч гривен и около пятисот гривен наличными. После чего скрылись с места преступления.

Однако благодаря оперативным мерам были буквально «по горячим следам» задержаны правоохранителями.

Нападавшими оказались двадцати двух и двадцати шести летние уроженцы Ширяевского района. По факту совершенного преступного деяния начато уголовное производство по части 2 статьи 187 УК Украины (разбой).

Злоумышленникам грозит наказание от семи до десяти лет лишения свободы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 