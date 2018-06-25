Счастливая история одного лисенка

В администрацию нацпарка обратилась одесситка. Она рассказала, что ее брат выкупил у охотников в Житомире лисенка. Живодеры продавали его для притравочных станций. Парень привез зверька в Одессу и передал сестре.

«Временный опекун начинает искать безопасный уголок дикой природы, куда можно было бы выпустить лисенка. Параллельно она делает ему прививку против бешенства, лечит ранки на лапе», — поделился Русев.

Лисенка забрали и выпустили в природную среду обитания.

«За считанные секунды зверек выскакивает из приоткрытой клетки и стремительно исчезает в густых дебрях загадочной и таинственной дикой природы», — написал эколог.