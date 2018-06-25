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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Татарбунарском районе загорелось поле. Огонь распространился на территорию национального природного парка

Категория: Новости

В Татарбунарском районе загорелось поле. Огонь распространился на территорию национального природного парка

  От огня пострадало порядка 50 га, в том числе 20 га природного парка "Тузловские лиманы". Урожай, который был на поле, был собран всего наполовину.

Тушить пожар помогали местные жители. По словам спасателей, скорее всего, произошло самовозгорание.


Источник: УСИ Одесса



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