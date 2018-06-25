В Татарбунарском районе загорелось поле. Огонь распространился на территорию национального природного парка

От огня пострадало порядка 50 га, в том числе 20 га природного парка "Тузловские лиманы". Урожай, который был на поле, был собран всего наполовину.
Тушить пожар помогали местные жители. По словам спасателей, скорее всего, произошло самовозгорание.
Категория: Новости
От огня пострадало порядка 50 га, в том числе 20 га природного парка "Тузловские лиманы". Урожай, который был на поле, был собран всего наполовину.
Тушить пожар помогали местные жители. По словам спасателей, скорее всего, произошло самовозгорание.