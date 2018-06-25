График работы одесских медицинских учреждений в праздничные дни

28 июня 2018 года будет отмечаться День Конституции Украины. Департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период с 28 июня по 1 июля 2018 года.

Центры первичной медико-санитарной помощи, поликлиники и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику:

28 июня, четверг — праздничный день,

29 июня, пятница — рабочий день.

30 июня, суббота — рабочий день по графику субботы.

1 июля, воскресенье — выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи, травмпункты и пункты неотложной стоматологической помощи работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

- Лидерсовский бульвар, 11 — городская клиническая больница №3;

- ул. Болгарская, 38 — поликлиническое отделение городской клинической больницы №1;

- ул. Академика Воробьева, 5 — городская больница №11;

- пр-т Добровольского, 100 — городская поликлиника №29.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

- Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;

- ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.