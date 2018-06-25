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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе на Большом Фонтане перенесут разворотное кольцо трамваев

Категория: Новости

В Одессе на Большом Фонтане перенесут разворотное кольцо трамваев

  В Одессе планируется реконструкция разворотного кольца трамвайных маршрутов №№ 18 и 19 на 16-й станции Большого Фонтана.

Заказчиком по разработке проектно-сметной документации и выполнению комплексных работ назначено коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс». Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома горсовета.

Как уточнил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, трамвайное кольцо и старую подстанцию «немного переместят», поскольку рядом строятся два жилых дома, и соседство с трамвайными путями становится небезопасным для пешеходов.

Кроме того, необходимо заменить изношенные трамвайные пути и отремонтировать подстанцию. Работы будут выполняться за счет инвестора – застройщика комплекса «Аквамарин» (бывший «Золотой берег»). После окончания работ все инфраструктурные объекты будут переданы на баланс КП.


Источник: Вікна Одеса



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