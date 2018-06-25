В Одесской области задержали охотника за кабелем

Рецидивист в Килии взялся за старое и воровал кабель с электрических опор, при этом лишал света многоэтажки. На его счету 10 краж, объяснили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В Килийское отделение полиции поступила информация о том, что в микрорайоне неизвестный человек крал кабель. Все события происходили только в одном месте.

После опроса свидетелей полиция задержала 34-летнего мужчину. Оказалось, что он уже был судим. Весь кабель он продал на пункте приема металла. Потратил деньги на собственные потребности. Он уже ожидал решение суда по еще одному делу, когда воровал кабель.

По факту правонарушения открыто уголовное дело, ч.2 ст.185, кража. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе полиции в Одесской области.