В 8 утра у стен облсовета прошел митинг владельцев авто на еврономерах. Три десятка автолюбителей и представителей общественных организаций требовали справедливого механизма расчета налога на ввезенные зарубежные машины.

Петр около года назад, как и многие участники акции протеста, купил у знакомого автомобиль на еврономерах за 3 тысячи долларов. Говорит, отдал все, что было, ради того, чтобы пойти работать в такси. Еще тысячу долларов собрал на растаможку, теперь боится, что заставят заплатить сумму больше стоимости авто. Для мужчины этот автомобиль – кормилец всей семьи. Заработать выходит немного – 400-500 гривен в день, но на эти деньги можно прожить. Если новые законы о регистрации авто на еврономерах все же примут, это его совсем добьет.

У большинства митингующих похожие истории. По словам людей, они пытаются на этих машинах как-то заработать и выжить, поэтому просят представителей власти понимания и справедливых налогов. В итоге представитель облсовета принял коллективное обращение участников акции.