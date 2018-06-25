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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

С историческими достопримечательностями Одессы теперь можно будет ознакомиться даже наощупь

Категория: Новости


С историческими достопримечательностями Одессы теперь можно будет ознакомиться даже наощупь

Как сообщила в ходе заседания исполкома директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, начата реализация нового проекта «Одесса - с закрытыми глазами».

Он предусматривает создание уменьшенных   копий исторических и архитектурных памятников. При этом их будут устанавливать рядом с оригиналами, чтобы люди со слабым зрением смогли познакомиться с ними так сказать наощупь.

При этом, как подчеркнула чиновник, сделаны они будут не из металла, а из полимерных материалов. Поэтому воровать их с целью сдачи в металлолом бессмысленно. К тому же рядом будут установлены камеры наружного наблюдения.

Отметим, что первыми будут установлены копии мэрии, Английского клуба и колоннады Воронцовского дворца.



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