С историческими достопримечательностями Одессы теперь можно будет ознакомиться даже наощупь

Как сообщила в ходе заседания исполкома директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, начата реализация нового проекта «Одесса - с закрытыми глазами».

Он предусматривает создание уменьшенных копий исторических и архитектурных памятников. При этом их будут устанавливать рядом с оригиналами, чтобы люди со слабым зрением смогли познакомиться с ними так сказать наощупь.

При этом, как подчеркнула чиновник, сделаны они будут не из металла, а из полимерных материалов. Поэтому воровать их с целью сдачи в металлолом бессмысленно. К тому же рядом будут установлены камеры наружного наблюдения.

Отметим, что первыми будут установлены копии мэрии, Английского клуба и колоннады Воронцовского дворца.