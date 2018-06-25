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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Из-за прорывов инженерных сетей жители сразу нескольких микрорайонов Одессы остались без воды

Категория: Новости


Из-за прорывов инженерных сетей жители сразу нескольких микрорайонов Одессы остались без воды

По информации пресс-службы компании «Инфоксводоканал» из-за прорыва водовода на улице Агрономической без водоснабжения оказались жители улиц Пестеля, Парковой, Воробьева, Хуторской, Химической, Грушевского, Промышленной и Агрономической, а так же Усатово.

Там водоснабжение обещают восстановить уже к семнадцати часам.

А вот у жителей Николаевской дороги и улиц Лузановской, Лиманной перспективы куда хуже. Им обещают восстановить подачу воды только к полуночи.

Причиной стал прорыв водовода на Николаевской дороге.



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