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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе задержали девушек, которые ограбили туристку из Германии

Категория: Новости

В Одессе задержали девушек, которые ограбили туристку из Германии

  Полиция задержала в Одессе троих девушек из Закарпатской области, которых подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Преступление произошло прямо на глазах у полицейских. Двое девушек 18 и 19 лет отвлекали женщину из Германии, пока их 14-летняя сообщница вытащила из кошелька потерпевшей, который находился в рюкзаке, деньги. Туристка обнаружила пропажу только после того, как к ней подошли правоохранители и попросили проверить, все ли вещи в рюкзаке на месте.

Злоумышленниц удалось задержать сразу после совершения преступления. Все они уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. «Работали» девушки на одних и тех же местах, где было большое скопление людей.


Источник: Пушкинская



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