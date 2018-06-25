В Одессе задержали девушек, которые ограбили туристку из Германии

Полиция задержала в Одессе троих девушек из Закарпатской области, которых подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Преступление произошло прямо на глазах у полицейских. Двое девушек 18 и 19 лет отвлекали женщину из Германии, пока их 14-летняя сообщница вытащила из кошелька потерпевшей, который находился в рюкзаке, деньги. Туристка обнаружила пропажу только после того, как к ней подошли правоохранители и попросили проверить, все ли вещи в рюкзаке на месте.

Злоумышленниц удалось задержать сразу после совершения преступления. Все они уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. «Работали» девушки на одних и тех же местах, где было большое скопление людей.