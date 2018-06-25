В Одессе ромов будет охранять полиция

Глава НП Сергей Князев объяснил, что ромов будут охранять по всей Украине. Это случилось из-за того, что произошло во Львове, где пострадал ребенок и убит еще один человек.

Князев заявляет, что охрану должны обеспечивать до тех пор, пока полиция не сможет локализовать тех людей, которые устроили погромы.

Патрульные совместно с Нацполицией проведут необходимые действия для установления места пребывания ромов и их миграции по всей стране.

Князев при этом призвал региональных глав полиции обеспечить все, чтобы не нарушались права на уровне ущемления по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что на прошлых выходных напали на временное жилище ромов у черты Львова. Там был убит один молодой человек, а также еще ранены четыре. Среди раненых оказался 10-летний ребенок, заявляют в правоохранительных органах.