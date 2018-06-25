На одесских пляжах будут демонтированы временные сооружения, возведенные в песчаной зоне

Горисполком принял решение отметить согласования схем размещения временных сооружений на арендованных участках пляжей.

Как рассказала директор юридического департамента Инна Поповская, пока это касается четырех арендованных участках пляжей- На пляже «Чайка» 10-я станция Большого Фонтана, пляже «Курортный», 13-й станции Большого фонтана и на 16 станции Большого фонтана.

Там будут убраны деревянные настилы и сняты установленные там объекты торговли и питания. Как особо отметила чиновник, согласно действующим правилам на песчаной зоне может размещаться только пляжный инвентарь.

В дальнейшем аналогичные меры предполагается принять и на других участках пляжей.

Отметим, однако, что с одним объектом, установленным в пляжной зоне, городские власти пока справиться не могут. Речь идет об одном из ресторанов в районе 13-й станции Большого Фонтана. Там собственник успел через суд узаконить право на строение.