Одесский горсовет намерен «убрать» город. Причем начать решено с городских окраин

Горсовет закупит сразу тысячу мусорных контейнеров. Об этом первый вице-мэр Анатолий Орловский сообщил в ходе заседания исполкома.

По его словам, большая часть из них будет установлена в частном секторе. На этих участках из-за их нехватки мусор часто оставляют в неприспособленных для этого местах, в результате чего образуются стихийные свалки.

Установка там новых контейнеров позволит нормализовать процесс складирования и уборки твердых бытовых отходов. При этом в процессе уборки мусора КП «Одескоммунтранс» намерен активно конкурировать с частными компаниями.

Так, коммунальное предприятие недавно приобрело четыре современных мусоровоза. Оборудованных, к тому же, специальными отвалами, позволяющими в зимний период задействовать их для уборки снега. Обновление технического парка будет продолжаться.