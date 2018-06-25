В Одесской области украли деньги выделенные на капитальный ремонт районной больницы

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по факту служебного подлога для завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Так, по информации правоохранителей, 27 июня было предъявлено соответствующее подозрение директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. Ещё в 2016 году эта фирма заключила с Великомихайловской центральной районной больницей договор на проведение капитального ремонта этого медучреждения. В настоящее время руководитель ООО подозревается в подделке актов выполненных работ, которые он, как утверждают в прокуратуре, использовал для завладения казёнными деньгами в размере 430 тысяч с лишним гривен. Кроме того, то же должностное лицо уличили в попытке присвоить более 1 миллиона гривен из бюджета.

Добавим, что оперативное сопровождение в данном уголовном производстве осуществляли сотрудники полицейского управления защиты экономики, а досудебное расследование проводят следователи областного главка.