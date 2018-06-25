В День Конституции Украины одесситов порадуют художественными экспозициями на Приморском бульваре

Выставки будут представлены в рамках фестивалей «Хочу в Одессу» и «Одесса. История и современность».

Познакомиться с работами студентов художественно-графического факультета педуниверситета им. К.Д. Ушинского и участников международного живописного симпозиума «Овидий и мифы северного Причерноморья» можно будет завтра на Примомрском бульваре. Время работы экспозиций с 12:00 до 16:00.

На мероприятиях также будут проводиться мастер-классы. Их проведет кандидат искусствоведения, живописец М. Пономаренко. Все желающие смогут увидеть, как рождаются картины в исполнении студентов, и принять участие в творческом процессе.