ДТП с участием трамвая и микроавтобуса произошло в Суворовском районе Одессы

Накануне на Николаевской дороге трамвай маршрута №7 столкнулся с микроавтобусом «Мерседес».

По информации Патрульной полиции, происшествие произошло около 14:30.

В результате пострадал и был госпитализирован водитель Микроавтобуса. Никто из находившихся в трамвае людей не пострадал.

Отметим, что из-за происшедшего движение трамваев в направлении поселка Котовского и обратно было парализовано на два с половиной часа.

По информации пресс-службу КП «Одесгорэлектротранс», движение было восстановлено только в семнадцать часов. Главная причина задержки- долгое оформление ДТП сотрудниками полиции.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал именно водитель «Мерседеса», который попытался в непосредственной близости от трамвая переехать трамвайные пути.