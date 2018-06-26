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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

ДТП с участием трамвая и микроавтобуса произошло в Суворовском районе Одессы

Категория: Новости


ДТП с участием трамвая и микроавтобуса произошло в Суворовском районе Одессы

  Накануне на Николаевской дороге трамвай маршрута №7 столкнулся с микроавтобусом «Мерседес».

По информации Патрульной полиции, происшествие произошло около 14:30.

В результате пострадал и был госпитализирован водитель Микроавтобуса. Никто из находившихся в трамвае людей не пострадал.

Отметим, что из-за происшедшего движение трамваев в направлении поселка Котовского и обратно было парализовано на два с половиной часа.

По информации пресс-службу КП «Одесгорэлектротранс», движение было восстановлено только в семнадцать часов. Главная причина задержки- долгое оформление ДТП сотрудниками полиции.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал именно водитель «Мерседеса», который попытался в непосредственной близости от трамвая переехать трамвайные пути.



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