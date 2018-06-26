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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Неизвестные совершили нападение на храм в честь Донской иконы Божьей Матери на Западном кладбище в Одессе

Категория: Новости

Неизвестные совершили нападение на храм в честь Донской иконы Божьей Матери на Западном кладбище в Одессе

  Как сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви, в ночь на 28 июня, несколько преступников, выломав жалюзи и разбив окно, проникли в помещение храма, отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили камеры видеонаблюдения.

После этого они разбросали и разбили церковную утварь, а также стали взламывать кружки для пожертвований, куда собираются деньги на строительство первого в Украине православного хосписа для онкобольных «Покров».

«Испугавшись местного охранника кладбища, который пришёл на звук сигнализации, грабители были вынуждены покинуть место преступления», — рассказали в епархии.

В настоящее время расследованием нападения на храм занимаются сотрудники правоохранительных органов, которые уже внесли информацию о преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Добавим, что за последние несколько лет на территории Одесской епархии были подобным образом осквернены и обворованы более 50 православных церквей, но ни один из виновников так и не был найден. В связи с этим одесские священники в очередной раз призвали полицию остановить разгул бандитизма в регионе.


Источник: Таймер



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