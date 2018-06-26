В Одесской области возместят убытки, нанесенные вспышками АЧС

Владельцы животных, которые понесли убытки из-за АЧС, обязательно получат денежные компенсации. Об этом сообщила на официальном сайте Одесской ОГА заместитель губернатора Светлана Шаталова.

Новая вспышка чумы зафиксирована в Измаильском районе. С начала 2018 года это уже 11-й случай.

Карантин из-за АЧС в этом году вводили в Савранском и Ренийском районах – там дважды фиксировали заболевания свиней, в Болградском – один раз. В Измаильском районе во время вспышки чумы задокументировали 6 случаев заболевания.

Вакцины от Африканской чумы свиней не существует, поэтому с болезнью в области борются, вводя карантины и изымая животных в инфицированных районах. С начала 2018 года в Украине зафиксировали 67 эпизодов АЧС, из которых 41% приходится на диких свиней.