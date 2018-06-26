В Одессе прошел международный турнир по ирландским танцам «Odessa Open Feis»

Одиннадцатый международный турнир по ирландским танцам «Odessa Open Feis» прошел в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Соревнования собрали более сотни участников из разных регионов Украины и ближнего зарубежья - приехали гости из Беларуси. Жюри определяли сильнейших в различных дисциплинах: в мягкой и в твердой обуви.

На этом турнире мы стараемся выставить своих учеников в максимальном количестве танцев, чтобы они смогли показать всё, что они знают и умеют, чтобы на дальнейших чемпионатах они уже так не боялись, не так переживали и чтобы танцы были хорошо отработаны.

— рассказала тренер, 2-х кратная чемпионка Восточной Европы по ирландскому танцу Любовь Снегоцкая.

Быстрый ритм движений, замечательная осанка танцоров и сложные элементы. Под куполом спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» Международный фестиваль ирландского танца проходит уже во второй раз. В этом году соревнования проходят в разных категориях: соло, дуэты и групповые танцы.

Мы здесь уже второй год и нам всё очень нравится. Наш судья вчера сказал, что этот крытый спортивный комплекс очень удобный для проведения соревнований, ведь здесь все зрители могут видеть, что происходит на сцене. И нам есть с чем сравнивать, потому что обычно соревнования проводятся в обычных школьных спортзалах. Вот уже второй год мы проводим эти состязания на спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия», очень благодарны руководству университета и надеемся на дальнейшее сотрудничество. — выразила надежду организатор турнира «Odessa Open Feis» Юлия Помогаева.

Первые сведения об ирландских танцах датируются XI веком. С этого времени есть первые данные о танцевальных гуляниях ирландских крестьян, которые назывались feis, однако описания самих танцев впервые появились только в середине XVI в. и были довольно пространными и неясными. В период английской колонизации Ирландии метрополия непрерывно преследовала все проявления ирландской культуры. «Карательные законы», которые были введены англичанами в середине XVII в., запрещали обучение ирландцев чему-либо национальному ирландскому, в том числе музыке и танцам. Поэтому на протяжении более чем 150-ти лет ирландским танцам учились тайно. Танцевальная культура существовала в виде тайных занятий, которые проводили в деревнях бродячие учителя танцев (так называемые «мастера танцев») и в виде больших сельских гулянок, на которых люди танцевали в группах, часто под руководством тех же мастеров. В конце XVIII века мастера начали создавать первые танцевальные школы, из которых наиболее известны были школы на юге Ирландии (в провинции Мюнстер) в графствах Керри, Корк и Лимерик. Разные школы отличались набором движений, используемых в танцах. В начале XX века в процессе «гэльского возрождения» специальное подразделение Гэльской лиги, впоследствии выделившееся в отдельную организацию — Комиссию по ирландским танцам, занялось исследованием и стандартизацией традиционных ирландских танцев с целью их дальнейшей популяризации. Однако, несмотря на мощную поддержку Гэльской лиги в Ирландии и ирландских эмигрантских общинах в США, Канаде оставались занятием, которым увлекалась лишь небольшая группа любителей — преимущественно ирландцев и их потомков в эмиграции. Качественно новый этап в развитии ирландских танцев начался после того, как в 1994 году в антракте международного песенного конкурса «Евровидение» было представлено танцевальное шоу «Riverdance». Отработанная годами тренировок и соревнований традиционная ирландская танцевальная техника настолько понравилась зрителям, что на волне успеха «Riverdance» в дальнейшем были поставлены еще целый ряд очень успешных танцевальных представлений, а сами ирландские танцы стали популярными во всём мире.

Сегодня в Украине ирландские танцы очень быстро приобретают популярность. Среди украинских спортсменов очень много талантливых танцоров, победителей различных соревнований и даже чемпионы Европы. Появилось много танцевальных школ и собственная ассоциация. И благодаря таким соревнованиям, которые проходят на базе Одесской Юракадемии у наших спортсменов есть возможность повышать свой уровень и готовиться к следующим важным соревнованиям.