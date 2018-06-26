В Одессе школьная экскурсия завершилась полицейской спецоперацией

Накануне, во время школьной экскурсии на Приморском бульваре, пропала одиннадцатилетняя девочка.

По информации ГУНП, об этом в полицию сообщила директор одной из одесских школ. Полицейские немедленно начали операцию по розыску пропавшего ребенка. В ней были задействованы сотни правоохранителей, а информация о розыске с приметами пропавшей девочки была размещена на сайте главного управления полиции в Одесской области.

К счастью девочку нашли в тот же день. По информации пресс-службы ГУНП, она была найдена…на окраине города. При этом, согласно ее объяснениям, отстав от своей группы, она просто пыталась самостоятельно ее найти. Полицейские вернули девочку родителям.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было.