В Одессе обнаружили канал поставок контрабандного товара

Контрабанду одежды известных мировых брендов пресекли при въезде на территорию рынка 7 км — на сумму больше 2 миллионов гривен.

Сотрудниками Управления защиты экономики совместно с сотрудниками Управления фискальной службы в Одесской области была проведена операция по задержанию контрабандных товаров на рынке 7 км.

Оперативникам поступила информация о передвижении контрабанды одежды известных мировых брендов по территории Украины из стран Европы и Китая — под видом международных перевозок.

Оперативники ведомств задержали грузовик «DAF», наполненный данными товарами, при въезде на территорию 7 км. Документов на груз предоставлено не было.