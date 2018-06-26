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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе обнаружили канал поставок контрабандного товара

Категория: Новости

В Одессе обнаружили канал поставок контрабандного товара

  Контрабанду одежды известных мировых брендов пресекли при въезде на территорию рынка 7 км — на сумму больше 2 миллионов гривен.

Сотрудниками Управления защиты экономики совместно с сотрудниками Управления фискальной службы в Одесской области была проведена операция по задержанию контрабандных товаров на рынке 7 км.

Оперативникам поступила информация о передвижении контрабанды одежды известных мировых брендов по территории Украины из стран Европы и Китая — под видом международных перевозок.

Оперативники ведомств задержали грузовик «DAF», наполненный данными товарами, при въезде на территорию 7 км. Документов на груз предоставлено не было. 


Источник: Область.Онлайн



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