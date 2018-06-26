В Одессе возродится прогулочная зона вместо "Книжки"

Одесский апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Одесской области о признании незаконным договор аренды ЧП "Книжный рынок" земельного участка на Александровском проспекте.

В результате принятого решения, Книжный рынок обязан освободить занимаемый им земельный участок, а Александровский проспект превратится в зеленую зону.

Напомним, прокуратура Одесской области направило в региональное отделение Хозяйственного суда иск, в котором доказывается незаконность аренды ЧП «Книжный рынок» земельного участка. При этом, в качестве доказательной базы приводился Генеральный план города, согласно которому Александровский проспект отнесён к озеленённым территориям общего пользования, где не предусмотрено размещение рынков. В связи с чем, существующий договор аренды вступает в противоречие с Генпланом. Также в качестве доказательной базы фигурировали план зонирования и другие нормативно-правовые акты.

До Александровского проспекта "Книжка" располагалась на Греческой площади. В конце 2005 года в связи с реконструкцией площади и на основании решения Одесского горсовета, рынок "переехал" на Александровский проспект.

В последние годы рынок фактически сменил профиль своей деятельности. Точек продажи книг там осталось совсем немного. А основной объем торговли составляют продукты питания и компакт-диски.