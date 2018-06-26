Возле Привоза в результате конфликта пострадал мужчина

Сегодня днем возле «Привоза» (пересечении улиц Новощепной ряд – Екатерининская) прохожие обнаружили мужчину, который лежал в крови.

По предварительным данным советника главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, телесные повреждения мужчина получил из-за конфликта, который перерос в драку.

В результате конфликтной ситуации между двумя малознакомыми мужчинами, один из участников ударил второго. Потерпевший упал, ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму.

На момент приезда полиции состояние мужчины было критическое – был без памяти.

Скорая помощь госпитализировала мужчину в городскую больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.