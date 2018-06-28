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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе продолжается деровопад

Категория: Новости


В Одессе продолжается деровопад

  Очередной случай падения крупного фрагмента дерева произошел накануне на Черемушках.

Возле дома №24 ан улице Героев Крут внезапно рухнула тяжелая ветка старого дерева. Причем одним краем она упала на землю, а другим повисла на линиях электропепедачи. Тем самым создав реальную угрозу их обрыва и обесточивания целой улицы.

Однако коммунальщики быстро распилили ветку и сняли угрозу обесточивания. Впрочем, главным в этом эпизоде, безусловно, стало то, что в результате падения фрагмента дерева никто не пострадал.



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