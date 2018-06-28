В Одессе продолжается деровопад

Очередной случай падения крупного фрагмента дерева произошел накануне на Черемушках.

Возле дома №24 ан улице Героев Крут внезапно рухнула тяжелая ветка старого дерева. Причем одним краем она упала на землю, а другим повисла на линиях электропепедачи. Тем самым создав реальную угрозу их обрыва и обесточивания целой улицы.

Однако коммунальщики быстро распилили ветку и сняли угрозу обесточивания. Впрочем, главным в этом эпизоде, безусловно, стало то, что в результате падения фрагмента дерева никто не пострадал.