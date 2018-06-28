Парк Шевченко оборудуют «скамейками-книжками»

Как рассказала директор департамента культуры и туризма города Татьяна Маркова, это делается в рамках одного из проектов «Общественного бюджета».

В рамках которого центральный городской парк имени Шевченко предполагается превратить в «проводника украинского духа» в Одессе. И на первом этапе для этого и создаются скамейки в виде развернутой книги с фразами и строчками из произведений Тараса Шевченко.

Таким образом, по мнению городских властей, на таких скамейках можно будет не только посидеть, но и почитать изречения украинского поэта и философа.

Отметим, однако, что реально добиться той цели в полном объеме не представляется возможным. По естественным физиологическим причинам. Так что посетителям парка придется все же выбирать, или сидеть на скамейках, или читать то, что на них написано!