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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Парк Шевченко оборудуют «скамейками-книжками»

Категория: Новости


Парк Шевченко оборудуют «скамейками-книжками»

  Как рассказала директор департамента культуры и туризма города Татьяна Маркова, это делается в рамках одного из проектов «Общественного бюджета».

В рамках которого центральный городской парк имени Шевченко предполагается превратить в «проводника украинского духа» в Одессе. И на первом этапе для этого и создаются скамейки в виде развернутой книги с фразами и строчками из произведений Тараса Шевченко.

Таким образом, по мнению городских властей, на таких скамейках можно будет не только посидеть, но и почитать изречения украинского поэта и философа.

Отметим, однако, что реально добиться той цели в полном объеме не представляется возможным. По естественным физиологическим причинам. Так что посетителям парка придется все же выбирать, или сидеть на скамейках, или читать то, что на них написано!



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