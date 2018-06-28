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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе в восьмой раз проходит фестиваль кино «Немые ночи»

Категория: Новости


В Одессе в восьмой раз проходит фестиваль кино «Немые ночи»

  В ходе фестиваля 28-29 июня на территории Зеленого театра вниманию одесситов и гостей города представляются четыре ленты немого кино.

Накануне это были драма 1929 года «Адъютант царя» и комедия «Свиньи всегда свиньи» 1931 года выпуска режиссеров Владимира Стижевского и Хакан Шмаин.

А 29 июня зрители смогут увидеть драму «Башня молчания» 1925 года режиссера Йоханесса Гутера и психологический триллер «Ордер на арест» 1926 года режиссера Георгия Тасина. Музыкальное сопровождение фильмов осуществляют группы «Хамерман знищуе вирусы» и «Вагоновожатые».

Отметим, что такие фестивали проводятся в Украине всего в двух городах –Одессе и Киеве.



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