Хеппи - энд по-украински!

Похищенный освобожден, похитители задержаны!

По информации руководителя Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрея Крищенко, правоохранители в результате оперативно-следственных мероприятий освободили похищенного несколько дней назад сына сотрудника ливийского посольства в Киеве и задержали похитителей.

Как он сообщил журналистам, ими оказались двое выходцев из Египта, которые похитили и удерживали человека в одном из гаражей, наносили ему телесные повреждения и вымогали деньги.

По словам полицейского офицера, «...целью преступления было получение выкупа!» В настоящее время пострадавший находится в медицинском центре. С ним работают правоохранители. А его похитители задержаны и помещены в СИЗО.

По факту совершенного преступления начато уголовное производство сразу по двум статьям - часть 2 статьи 146 и часть 2 статьи 189 УК Украины (незаконное лишение свободы и вымогательство). За совершенное преступление им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что преступление было совершено 25 июня. Тогда прямо на улице сына ливийского дипломата силой затолкали в автомобиль, который скрылся с места преступления.