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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Вчера одесситы устроили флешмоб возле облгосадминистрации

Категория: Новости

Вчера одесситы устроили флешмоб возле облгосадминистрации

  В День Конституции Украины 28 июня жители Одессы провели возле здания областной государственной администрации флешмоб.

Участники акции хотели показать, как они видят положение дел с правами и законом в Украине.

«Проходившие мимо люди смогли увидеть связанную девушку в белом, которую ставит на колени мужчина, прячущий лицо под балаклавой», — говорится в сообщении.

Накануне активисты одесского Куликова поля вышли на свою акцию с плакатами, на которых сравнивали нормы основного закона с реальным положением дел в государстве.

Поскольку доступ на площадь под каким-то очередным предлогом был перекрыт, акцию проводили возле памятника Погибшим революционерам. Сюда же положили цветы, которые всё-таки надеялись возложить на площадь — на место разрушенного вандалами мемориала.

Не обошлось и без активистов «Евромайдана», которые также посещают каждую акцию Куликова поля для того, чтобы пооскорблять своих оппонентов. По традиции, стороны надёжно разделял кордон милиционеров. Обошлось без инцидентов.


Источник: Одесса news



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