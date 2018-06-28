Вчера одесситы устроили флешмоб возле облгосадминистрации

В День Конституции Украины 28 июня жители Одессы провели возле здания областной государственной администрации флешмоб.

Участники акции хотели показать, как они видят положение дел с правами и законом в Украине.

«Проходившие мимо люди смогли увидеть связанную девушку в белом, которую ставит на колени мужчина, прячущий лицо под балаклавой», — говорится в сообщении.

Накануне активисты одесского Куликова поля вышли на свою акцию с плакатами, на которых сравнивали нормы основного закона с реальным положением дел в государстве.

Поскольку доступ на площадь под каким-то очередным предлогом был перекрыт, акцию проводили возле памятника Погибшим революционерам. Сюда же положили цветы, которые всё-таки надеялись возложить на площадь — на место разрушенного вандалами мемориала.

Не обошлось и без активистов «Евромайдана», которые также посещают каждую акцию Куликова поля для того, чтобы пооскорблять своих оппонентов. По традиции, стороны надёжно разделял кордон милиционеров. Обошлось без инцидентов.