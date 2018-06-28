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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе проходит чемпионат по плаванию «Черноморская жемчужина»

Категория: Новости

В Одессе проходит чемпионат по плаванию «Черноморская жемчужина»

  Уже третий год подряд на пляже «Ланжерон» в Одессе проходят международные соревнования по плаванию на открытой воде «Черноморская жемчужина». В них принимают участие 142 человека из разных возрастов — как взрослые, так и подростки.

По словам организаторов, соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни и спортивного долголетия среди населения Украины.

Чемпионат проходит с 8:00 до 15:30. Участники будут преодолевать две дистанции — 2 и 4 километра.

Большинство из тех, кто решил испытать свои силы на чемпионате были в гидрокостюмах. Также многие отмечали, что плыть мешали волны. На берегу дежурил врач.

Все участники получат медали, в независимости от того, под каким номером они финишируют.


Источник: Пушкинская



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