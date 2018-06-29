Избил, ограбил -в тюрьму!

Сотрудники главного управления Национальной полиции в Одесской области «по горячим следам» задержали человека, который избил и ограбил одессита.

Как сообщили в ГУНП, злоумышленник на улице напал на одессита и нанес ему несколько ударов по голове, а когда тот потерял сознание, отобрал у него деньги и мобильный телефон.

Но благодаря оперативным действиям полицейских преступник был задержан уже через три часа.

Как выяснилось, это житель Николаева, уже ранее судимый за имущественные преступления. Причем в момент нападения на одессита он формально находился под домашним арестом, который был избран ему в качестве меры пресечения в ходе расследования совершенного им ранее преступления.

По данным управления коммуникаций ГУНП, по факту совершенного преступления начато уголовное производство по статье 187 УК Украины (разбой). За совершенное преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.