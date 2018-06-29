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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В курортной зоне Одессы сгорел магазин

Категория: Новости


В курортной зоне Одессы сгорел магазин

  По информации ГСЧС, нынешней ночью к ним поступил сигнал о том, что горит продовольственный магазин на Французском бульваре.

Когда на место через шесть минут после получения вызова прибыл первый противопожарный экипаж, выяснилось, что горят деревянные стеллажи, внутренняя обивка и товар на площади примерно сорок квадратных метров.

Пожар был потушен в течение получаса. Причины пожара устанавливаются. Данных о пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.



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