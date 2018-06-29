В Одесской области с начала года утонули 29 человек

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщает о статистике погибших людей на воде.

Так, с начала 2018 года — спасатели зарегистрировали около 500 случаев гибели людей в водоёмах по всей Украине.

Только с начала июня зарегистрировано 170 смертельных случаев на воде.

В Одесской области — с начала года зафиксированы смерти 29 человек, из них — 3 детей.

В большинстве случаев — смерть на воде можно было предупредить. Даже при штормовом предупреждении — люди на плавсредствах выходят на воду, дети идут купаться без сопровождения взрослых, а взрослые употребляют спиртные напитки, что несовместимо с отдыхом на воде, где разум должен быть ясным.