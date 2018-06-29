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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Революции Украине в ближайшее время не будет

Категория: Новости


Революции Украине в ближайшее время не будет

На юге, во всяком случае.

Согласно опросу, проведенному в рамках проекта «Городской омнибус», в Одессе только 7,5% жителей готовы к участию в уличных протестах.

Это самый низкий показатель среди всех крупных городов Украины.

Так, во Львове этот показатель составляет 17%, Киеве -17,3%, Харькове -18,8%, а в Днепре- аж 26,6 %.

Таким образом, число потенциальных повстанцев в Одессе в два с половиной раза меньше, чем в столице и почти в четыре раза меньше, чем в Днепре.

Отметим, что по количеству тех, кто положительно оценивает развитие родного города «Южная столица» занимает второе место среди крупных городов страны, уступая только «Восточной столице» - Харькову ( 58,9%  и  64,2% соответственно).



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