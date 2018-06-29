Хулиганские действия в отношении коммунальной собственности в Одессе продолжают оставаться безнаказанными

Полиция не предпринимает реальных мер для расследования хулиганских действия неизвестных, в результате которых был снесен забор возле средней школы №55.

По информации директор департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, никаких мер по расследованию не предпринимается.

Как отметил чиновник, согласно ответу полицейских на запрос органов местного самоуправления, по факту сноса забора по линии «102» было получено всего два сообщения. «… в ответе полиции сказано, что в первом случае сигнал якобы не подтвердился, а когда патруль приехал во второй раз, то забора уже не было!»

При этом у департамента муниципальной безопасности нет информации не только о предпринимаемых мерах по расследованию данного преступного деяния, но даже о том, что информация о нем внесена в ЕРДР.